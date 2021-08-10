Ромів вакцинують на Закарпатті. ФОТОрепортаж

На Закарпатті триває вакцинація ромського населення. Місцева влада та волонтери організовують виїзди бригад медиків у місця компактного проживання ромів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Це досить важко організувати, адже ромські громади закриті, вакцинальній сесії передують перемовини і з місцевими громадами, їхніми лідерами, і з медиками, і з обласною владою. Треба, аби усі домовилися — адже серед ромів багато дезінформації про вакцинальну кампанію, значна кількість людей відмовляється вакцинуватися. Тому нам треба спочатку проводити просвітницьку роботу у поселеннях, а вже потім їхати туди з вакцинами," - розповів представник ромської громади на Закарпатті Мирослав Горват.

Такі виїзди проводять уже місяць. Виїзд відбувається тоді, коли зголошуються щепитися хоча б 20 жителів громади.

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"Ми за цей час побували з медиками в таких общинах, куди ніколи не приїжджали медпрацівники. У багатьох людей нема можливості інакше, окрім як таким способом, пройти вакцинацію, бо у багатьох немає документів, сімейного лікаря, контактів, аби зареєструватися в черзі на вакцинацію тощо", - додав Горват.

За його словами, роми Закарпаття дуже важко пережили рік пандемії коронавірусу — і другу хвилю восени 2020-го року, і третю навесні 2021-го.

"Були спалахи інфекції в поселеннях, багато людей хворіло. Зважаючи на умови життя ромів, цьому треба приділяти більше уваги — тому що інфекція не ділить людей за етнічним принципом, якщо вона є у ромському таборі, то є і за його межами. Тому я вважаю, що треба вести активніше просвітницьку роботу із ромами щодо коронавірусу та захисту від нього", - наголосив волонтер.

Всього на Закарпатті щеплено близько 7% населення, повідомила головний епідеміолог області Вікторія Тимчик.



















