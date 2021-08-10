Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового. ФОТОрепортаж

У боях під Іловайськом 10 серпня 2014 загинув боєць спецбатальйону "Азов" Микола Березовий, чоловік Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Про обставини загибелі Березового в Facebook нагадав медійник, політик і колишній боєць "Азова" Ігор Луценко.

"7 років тому в цей день під час штурму Іловайська загинув мій командир Микола Березовий.

Загинув почасти через власну мужність і холоднокровність. Будучи поранений снайпером, він спокійно повідомив про це в рацію.

Можливо, якби не його спокійний тон, його б кинулися рятувати якось інтенсивніше. Ну, і якщо б під рукою було більше кровоспинних засобів.

А так, він втратив кров.

Вічна пам'ять!" - написав він.





Також Тетяна Чорновол опублікувала в Facebook фото з сімейного альбому.















Нагадаємо, в боях під Іловайськом 10 серпня 2014 загинув боєць спецбатальйону "Азов" Микола Березовий. Пізніше стало відомо, що він рятував пораненого побратима. 13 серпня Миколу Березового поховали в Борисполі.

У родині Чорновол двоє дітей - донька Іванка і син Устим.