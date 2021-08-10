Новини Фото • Агресія Росії проти України, Антитерористична операція

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового. ФОТОрепортаж

7 20813
У боях під Іловайськом 10 серпня 2014 загинув боєць спецбатальйону "Азов" Микола Березовий, чоловік Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Про обставини загибелі Березового в Facebook нагадав медійник, політик і колишній боєць "Азова" Ігор Луценко.

"7 років тому в цей день під час штурму Іловайська загинув мій командир Микола Березовий.

Загинув почасти через власну мужність і холоднокровність. Будучи поранений снайпером, він спокійно повідомив про це в рацію.

Можливо, якби не його спокійний тон, його б кинулися рятувати якось інтенсивніше. Ну, і якщо б під рукою було більше кровоспинних засобів.

А так, він втратив кров.

Вічна пам'ять!" - написав він.

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 01
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 02

Також Тетяна Чорновол опублікувала в Facebook фото з сімейного альбому.

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 03

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 04
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 05
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 06
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 07
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 08

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 09
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 10

Нагадаємо, в боях під Іловайськом 10 серпня 2014 загинув боєць спецбатальйону "Азов" Микола Березовий. Пізніше стало відомо, що він рятував пораненого побратима. 13 серпня Миколу Березового поховали в Борисполі.

У родині Чорновол двоє дітей - донька Іванка і син Устим.

Топ коментарі

  • Debor
    Светлая память Герою , защитнику Украины.
  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
    Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 2781
  • Вася Шевченко f77d76ba
    .. Царство Небесне...
    Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 8836

    .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини