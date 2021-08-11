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Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів. ФОТО

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Прибирання бруківки на Софійській площі в Києві від слідів дрифту, що залишилися внаслідок рекламних зйомок компанії Red Bull UA, продовжиться ще кілька днів.

Про це розповів представник клінінгової компанії, яка займається прибиранням, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Максимально чорне будемо намагатися прибрати сьогодні, а все інше будемо закінчувати протягом наступних днів", - зазначив він.

За словами співрозмовника, роботи з відмивання тривали до 22.00 10 серпня, а поновилися в 06.00 11 серпня.

Станом на 09.30 11 серпня від слідів дрифту частково прибрана половина площі.

Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів 01

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі.

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Топ коментарі

  • Al Makarski
    Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 6810
  • Maksim Perepelitca
    Дайте Альоні тряпку і нехай сама відмиває . Заодно і похудіє . Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 1399 .
  • Nedd Tyler c6720389
    Не знала баба клопоту -купила порося! А конкретно баночку "Ред Буллшіт" і поросну свиню Альону!
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