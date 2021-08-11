Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів. ФОТО
Про це розповів представник клінінгової компанії, яка займається прибиранням, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Максимально чорне будемо намагатися прибрати сьогодні, а все інше будемо закінчувати протягом наступних днів", - зазначив він.
За словами співрозмовника, роботи з відмивання тривали до 22.00 10 серпня, а поновилися в 06.00 11 серпня.
Станом на 09.30 11 серпня від слідів дрифту частково прибрана половина площі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі.