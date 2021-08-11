Наслідки ранкового обстрілу терористами Новоселівки Другої зі 122-мм артсистем, у ході якого загинув мирний житель. ФОТОрепортаж

Бойовики збройних формувань Російської Федерації продовжують цинічно обстрілювати населені пункти, що розташовані поблизу лінії розмежування. Сьогодні, 11 серпня, російсько-окупаційні війська вчинили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошують, що окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм. Унаслідок обстрілу постраждали декілька приватних будинків місцевих жителів. Вибухи пошкодили прилеглі домогосподарства.

Штаб ООС також підтверджує інформацію, що в результаті обстрілу загинув місцевий житель 1935 року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

"Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту і свідомому небажанні дотримуватися мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, а також є порушенням міжнародного гуманітарного права, що несе пряму загрозу життю і здоров'ю цивільного населення, значних матеріальних збитків місцевим жителям", - випливає з повідомлення.

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