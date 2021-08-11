Перший дитсадок у селі Лебедівка на Київщині побудують до кінця року, - ОДА. ФОТО

У селі Лебедівка на Київщині з'явиться перший дитсадок. Раніше батькам доводилося возити дітей до Вишгорода і Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОДА.

"В Лебедівці проживає 80 дітей. І відсутність дитсадка на території села є серйозною проблемою. Зараз виправляємо ситуацію. Підходяще приміщення для облаштування закладу вже знайшли. Зараз його реконструюємо в рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". До кінця цього року будівельно-монтажні роботи плануємо завершити", - заявив глава Київської ОДА Василь Володін.

Будівельна готовність об'єкта становить 51%. Торік у рамках президентської програми "Велике будівництво" провели демонтажні роботи, вирили котлован під фундамент прибудови і встановили двері і вікна. А в цьому році працюють над зовнішньою і внутрішньою обробкою будівлі, пристроєм покрівлі та інженерних мереж та благоустроєм території.

Загальна вартість реалізації проєкту становить 23,6 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, завершать за два тижні на Вінниччині, - ОДА. ФОТО

Нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани цьогоріч відкрити близько 100 шкіл і 67 дитячих садків по всій Україні.



