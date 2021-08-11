Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, кілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування ситуації в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори й обрали так званого "уповноваженого суспільством". Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили в зловмисників: печатки псевдодержавних утворень, комп'ютерну техніку та документальні матеріали з доказами протиправної діяльності.
Вилучені матеріали направлені на експертизу.
У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.