Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Представник поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська поінформувала, що біля парламенту зібралося близько 4500 осіб.
"Біля будівлі парламенту стоїть стилізована шибениця, а біля сцени поруч із бібліотекою ім. М.Мажвідаса - бутафорський колючий дріт, обвішаний зірками Давида", - йдеться в повідомленні.
Учасники акції намагалися звернути на себе увагу депутатів сиренами, криками та оплесками. Люди скандують: "Парламент - геть!"
Як заявив голова комісаріату, поліція застосувала необхідні заходи і розігнала натовп, затримані 26 осіб. Їх затримали за підозрою в участі в заворушеннях. За даними поліції, ці люди підозрюються в порушенні громадського порядку і завданні травм поліції.
"Усі вони застосовували незаконні заходи, завдали шкоди поліцейському транспорту, завдали фізичного болю поліцейським, закидали камінням автомобіль швидкої допомоги. Я повинен сказати, що постраждали близько 10 поліцейських, співробітників СГБ", - сказав голова комісаріату.
Голова Служби громадської безпеки Річардас Поцюс розповів виданню, що троє правоохоронців госпіталізовані: один отримав контузію внаслідок вибуху, у другого переламані ноги вибуховим пакетом, у третього переломи ніг, отримані внаслідок травм камінням. Остаточно бунтівників розігнали лише до другої години ночі. Їх розігнали за допомогою сльозогінного газу.
Після закінчення засідань у парламенті частина учасників мітингу блокувала вихід із будівлі і виїзд із внутрішнього двору парламенту. Коли поліцейські відтісняли їх від виходу, почалися заворушення, в правоохоронців почали кидати пляшки, сигнальні ракети, проти учасників протесту довелося застосувати сльозогінний газ. Крім того, учасниками акції протесту була використана і піротехніка.