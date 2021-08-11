Порошенко в Одесі підтримав ініціативу присвоїти художньому музею ім'я Олександра Ройтбурда: Це буде найкращим вшануванням його пам'яті. ФОТО

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в Одесі взяв участь у церемонії прощання з видатним українським художником, депутатом Одеської обласної ради, директором Художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Порошенко підтримав ініціативу депутатів з "Європейською Солідарності" клопотати про присвоєння Одеському художньому музею імені Олександра Ройтбурда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні Одеса, Україна і весь світ прощається з людиною, велич якої, масштаб якої не всі зараз розуміють. Сьогодні ми прощаємся з великим творцем, громадянином, патріотом, професіоналом, який у спілкуванні був дуже простою, доступною і людяною особистістю. І разом з тим викликав великий опір тих, хто не розуміє його творчість, мистецтво, Одесу і Україну", – зазначив Петро Порошенко.





"Масштаб його особистості, масштаб постаті Олександра і його різноманітні таланти не тільки в тому, що він є епохою українського живопису. Він поет, громадський діяч і блискучий адміністратор музею. Одесі й Україні пощастило, що доля привела його до того, щоб реалізувати ці свої здібності. Хто з ним спілкувався, знають як він жив другим поверхом. І найкраща форма пошани, яку зараз одесити, українці і світ можуть віддати – прийти і подивитися його роботи. Долучитися до його творчості", – переконаний п’ятий Президент.

"Я підтримую ініціативу одеситів, депутатів з нашої фракції ініціювати процес присвоєння музею, його справі його великого імені. Це буде справедливо, і ми маємо увічнити його пам’ять", – говорить Порошенко.

Лідер партії "Європейська Солідарність" також підтримав ідею перейменувати одну з одеських вулиць на честь Олександра Ройтбурда. "Ми будемо за це боротися. У нас є досвід. Наприклад, ми перейменували вулицю в Києві на ім’я мого великого друга, друга України сенатора Маккейна. Зараз нам треба таке саме зробити в Одесі. Я дуже сподіваюся, що одесити підтримають цю ініціативу про перейменування вулиці на честь свого великого земляка", – говорить Петро Порошенко.

"Олександр дуже любив європейську, цивілізовану, сучасну Україну. Класну і драйвову", – згадує п’ятий Президент.

"Для мене велика честь, що він був моєю довіреною особою на виборах президента. Дуже дякую тобі, Олександре. Він був депутатом обласної раді від "ЄС", повністю поділяв наші принципи. І ми відповідальні за те, щоб зберегти високу планку, яку він поставив щодо майбутнього України, в яке він так беззастережно вірив", – зазначив Петро Порошенко.

"Я дякую всім, хто прийшов сьогодні віддати данину шани і поваги до Олександра. Я повністю згоден з тим, що він не йде від нас. Він залишається в наших серцях. І буде жити з нами доти, доки ми будемо його пам’ятати. А ми будемо його пам’ятати завжди. Вічна пам’ять Олександру Ройтбурду", – сказав Порошенко.