Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 серпня, з 3 до 4 години ночі бойовики незаконних збройних формувань, використовуючи артилерійський вогонь, пошкодили цивільну інфраструктуру села Новомихайлівка. Окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Підкреслюється, що всього було зафіксовано 22 постріли, внаслідок чого пошкоджені трансформаторна підстанція і водонапірна вежа. В результаті обстрілу знеструмлені населені пункти Новомихайлівка, Тарамчук, Степове і Солодке. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

"Вкотре наперекір перемир'я противник продовжує обстріли мирного населення та нехтуючи нормами гуманітарного права наражає на небезпеку цивільних та життєво важливу інфраструктуру Донбасу. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - випливає з повідомлення.

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