Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Місцеві депутати і податківці Кіровоградщини намагалися шахрайським шляхом виманити у підприємця 60 тисяч доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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"Працівники Державного бюро розслідувань викрили на шахрайстві депутатів місцевих рад Кіровоградщини та працівників обласної податкової. Вони обіцяли підприємцю за 60 тисяч доларів США допомогти закрити щодо нього справу. Досудове розслідування встановило, що працівники обласної податкової вступили у змову з депутатами місцевих рад Кіровоградської області. Спільники гарантували директору приватного підприємства, що займалось розвитком альтернативної енергетики за гроші "вирішити" питання із закриттям кримінального провадження, в якому він підозрювався в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що за 60 тис. доларів крім закриття провадження посадовці обіцяли фермеру уникнути штрафних санкцій, хоча не мали на це жодних повноважень.









Оборудка була припинена працівниками ДБР під час отримання фігурантами всієї суми неправомірної вигоди на автозаправній станції у Кропивницькому.

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Наразі, для встановлення всіх осіб причетних до шахрайської схеми, слідчі ДБР проводять обшуки за місцем проживання фігурантів та у приміщенні Державної податкової служби у Кіровоградській області.

"В одного з депутатів правоохоронці вилучили арсенал зброї: пістолети з глушниками і набої до них, карабін, рушниці та арбалет зі стрілами. В його гаражі виявлено 66 тисяч американських доларів. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у замаху на злочин (ч. 2 ст. 15 КК України) та шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна", - зазначили в ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура. Оперативний супровід - СБУ.