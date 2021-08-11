Новини Фото • Агресія Росії проти України, Допомога пораненим

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту. ФОТОрепортаж

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Шістьох воїнів поранено на Донбасі за три доби, зокрема у важкому стані.

Про це в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті біда, майже за три доби загинуло двоє бійців і ще шістьох воїнів поранено! Є бійці у важкому стані. Кожен день окупанти обстрілюють наші позиції. Потрібна допомога на фронт! У понеділок треба викупити квадрокоптер 45 тис. і дві батареї по 9 тис., хоча б одну. Вчора я оплатила ліки 8 тис. і 3800, оплатила назофарингеальні трубки, надгортанний повітропровід, це 6100 грн, і ще чекаю внутрішньокісткові катетери, голки і тракційну шину, майже на 20 тис. грн. Я давно не просила допомоги, але ж багато всього відправила на фронт, багато ліків, квадрокоптер 28 тис., шолом 8600 тис., всі звіти у мене на сторінці. Прошу допомогти, 20, 30, 50 грн, хто як може. Поки народ насолоджується літніми відпустками, наші воїни віддають життя за країну. Дякую всім, хто підтримує армію! Картка для допомоги: 5375 4115 0042 7369 і 4441 1114 4700 2464 монобанк", - написала волонтерка.

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 01
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 02
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 03
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 04

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Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 05
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 06
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 07
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 08

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Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 09
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 10
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 11
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 12

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Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 13
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 14
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 15
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 16

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 17
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 18

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Топ коментарі

  • Dark Lord 6e501403
    Ещё не всем олимпийцам квартиры выдали,какой ещё фронт,какие раненные?!
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    сколько лярдов спалят на парад?
  • Amber
    Може і волали , тільки не за таку суму , як зарядили зеклоуни !
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