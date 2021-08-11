Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів. ФОТО

Нафта розлилася за 6 км від Новоросійська на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) під час закачування нафти на грецький танкер "Мінерва Симфоні".

Розлив стався ще 7 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Винна в аварії компанія оцінила масштаб лиха лише в "200 квадратних метрів". Вчені ж стверджують, що площа забруднення вже перевищує 80 квадратних кілометрів.

Сьогодні Інститут космічних досліджень Російської академії наук опублікував супутниковий знімок плями, яка утворилася.

Пляма витягнулася від берега на відстані 19 кілометрів.

На даний момент шкоду від розливу нафти ще не оцінено.

Екологи ж заявляють про масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть бути непоправні.