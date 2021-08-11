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Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції. ФОТО

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Виконавиця alyona alyona (Олена Савраненко), яка брала участь у дрифті на Софійській площі в центрі Києва, отримала повістку про виклик на допит.

Фото документа вона оприлюднила в сторіз в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Як видно на знімку, співачку викликано як свідка в кримінальному провадженні №12021100100003119. Вона має з'явитися 16 серпня о 10:00 в Шевченківське управління поліції в Києві (вул. Прорізна, 12Б).

Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції 01

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі, які дрифтували.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Альона Альона дрифтує Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 3262

    Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1355
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    ты же хотела пиар?) получи и распишись)
  • саша паламарчук
    Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 6522
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