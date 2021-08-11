Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції. ФОТО

Виконавиця alyona alyona (Олена Савраненко), яка брала участь у дрифті на Софійській площі в центрі Києва, отримала повістку про виклик на допит.