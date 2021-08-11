На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників". ФОТО

Ролі співробітників заводу зіграли представники місцевої адміністрації. Перед візитом президента РФ їм довелося 2 тижні відсидіти в карантині на базі відпочинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську "Новую газету".

Володимир Путін відвідав завод "Цемікс" 6 серпня. У зустрічі брали участь інвестори, глава Башкортостану і "працівники заводу".

Буквально через кілька годин після того як трансляція заходу була показана на федеральних каналах, місцеві жителі помітили, що три жінки, на яких була форма працівників заводу і яким дали поставити запитання Путіну, є співробітницями адміністрації Абзеліловського району Республіки Башкортостан.

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Так, спочатку запитання поставила одягнена в форму робітниці заводу Гузель Янбердіна. На сайті районної адміністрації зазначено, що вона "головний інженер відділу капітального будівництва". Янбердіна запитала Путіна про те, коли на олімпіаді буде знову звучати російський гімн, при цьому не згадала, що її відділ не має стосунку заводу.

Гузель Янбердіна

Інша співробітниця адміністрації Розалія Булатова, одягнена в форму робітниці, запитала, коли буде закінчена газифікація місцевих районів. Азалія Ягудіна також працює в місцевій адміністрації. Вона числиться держінспектором із житлових субсидій, але представилася Путіну головним інженером.

Азалія Ягудіна і Володимир Путін

З усіх, хто ставив Путіну запитання, справжнім робітником був тільки один чоловік - Станіслав Ішмаєв, майстер з відвантаження. Він запитав у Путіна, чи планується подальша реалізація програми пільгового кредитування для населення.

Один із співробітників заводу розповів журналістам на умовах анонімності, що всіх, хто був на зустрічі з Путіним, за 2 тижні до неї відвезли в санаторій на самоізоляцію, щоб вони не могли заразити президента РФ COVID-19. Іншим робітникам, яких не допустили до зустрічі, заборонили виходити з заводу (їх не випускали з восьмої ранку до першої години дня), підходити до вікон.

Сам завод стояв, верстати і печі не працювали.

Це далеко не вперше, коли на зустрічах з Путіним виявляються "підставні" люди. Так, у 2016 році Путін з Медведєвим нібито випадково зустрілися з рибалками на озері Ільмень. Потім, через кілька місяців, цих же "рибалок" помітили на фотографії поруч із Путіним, зробленій під час різдвяної служби. Пізніше з'ясувалося, що однією з "рибалок" була генеральна директорка новгородської компанії "Єврохімсервіс".