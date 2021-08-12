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Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України. ФОТОрепортаж

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На першому в Європі артпотягу можна вирушити на головні події Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "ГогольFest".

Це сім вагонів, розписаних сучасними українськими художниками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

В цьому році до 30-річчя Незалежності України унікальний артпоїзд об'їде практично всю країну. Пасажири — артисти та художники, які беруть участь у фестивалі "ГогольFest". У маршруті — шість міст, від Львова до Дніпра. У планах — об'єднати країну за допомогою сучасного мистецтва.

Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 01

"Перший напрямок 13 серпня — це Київ-Одеса, а 21 серпня — Одеса-Київ. Потім ми їдемо в Кам'янець-Подільський на Західну Україну, там у нас буде "Республіка фестиваль". Потім вирушаємо в Херсон. Далі у нас парад-фестиваль в Харкові. Потім Львів — це Форум видавців. І, власне, Дніпро", — перерахував маршрут артпоїзда директор фестивалю "ГогольFest" Максим Демський.

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Вже цієї п'ятниці, 13 серпня, поїзд відправиться на Одеський міжнародний кінофестиваль. Цей рейс "ГогольTrain" присвятили художнику Олександру Ройтбурду, який помер 8 серпня. На одному з вагонів зобразили його портрет.

Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 02

А мультимедіахудожник з Нової Каховки створює рекордне цілісне полотно, яке складається з семи вагонів з різними написами. Тут і тема Незалежності, й рівних прав чоловіків і жінок.

"Це буде єдина картина на кожному з вагонів. Кожен з вагонів зі своєю концепцією. Є рожевий вагон, там дуже багато жіночих імен, тому що womens are beautiful, є чоловічий вагон — блакитного кольору", — розповідає мультимедіахудожник Максим Кільдеров.

Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 03
Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 04

"Це буде унікальна подія. У Олешківських пісках буде проєкт з інсталяцією, музикою "Дахи Брахи", з місцевими артистами, будуть і кримськотатарські актори. Ми будемо представляти оперу-репост, присвячену Лесі Українці", — сказав режисер, засновник фестивалю "ГогольFest" Влад Троїцький.

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У наступному році артпоїзд стане міжнародним проєктом - "ГогольTrain" доїде до Мюнхена.

Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 05
Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 06

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Топ коментарі

  • Герхард
    Кстати!!!

    Еще впервые в Мире в стратосферу был запущен борщ.
    Впервые в Мире парашютисты будут танцевать гопак.

    И все потому, что впервые в Мире наркоман стал президентом. Креатив попер буром.
  • Герхард
    А чего не первый в Мире, солнечной системе или в галактике?
  • Sophia-Maria Duglass
    Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 392
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