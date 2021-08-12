Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор". ФОТО

Ремонт ділянки траси Н-03 Житомир - Чернівці стартував біля села Ладиги Хмельницької області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", робітники вже поклали перший кілометр нової дорожньої основи за інноваційною технологією холодного ресайклінгу.

В ході президентської програми "Велике будівництво", нову ділянку автодороги планують розширити на 2 метри. Виробництво основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу відбувається прямо в русі.

"Ресайклер подрібнює старе асфальтобетонне покриття та змішує його з щебенево-піщаною сумішшю і цементом. У процесі до всього цього додаються в’яжучі матеріали. Потім отриману суміш плануємо автогрейдером і ущільнюємо котками. На виході отримуємо надміцну основу дороги", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".

Зазначається, що зараз робочі готуються до укладання двох шарів асфальтобетону та ремонту моста через річку Случ.

Роботи на ділянці дороги планують завершити до кінця дорожньо-будівельного сезону-2021.

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Траса Н-03 проходить територією Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей, її довжина становить 336,1 км.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.



