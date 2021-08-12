2-поверхова будівля загорілася в Голосіївському районі Києва, вогонь перекинувся на гаражі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

12 серпня о 8:55 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Михайла Бойчука, в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Києва.

Встановлено, що займання виникло в 2-поверховому будинку, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі.

Співробітники ДСНС приступили до гасіння пожежі та пошуку джерел водопостачання. Разом з тим проводиться евакуація автомобілів з гаражів.

О 9:46 пожежа була локалізована на площі 400 кв.м, ліквідація триває.

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"Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу пожежних гідрантів. Зараз організовано постійне підвезення води", - випливає з повідомлення.

Також зазначається, що до ліквідації вогню залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 рятувальників особового складу.









