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Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали агента Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.

За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.

Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

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Шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) КК України.

Припинення протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Луганської Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ 01
Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ 02

Топ коментарі

  • Первый Второй
    Таким надо яйца отбивать сражу при задержании чтобы не плодило себе подобных и сделать это традицией, глядишь и шпиёнов число по уменьшится.
  • Владимир Иванец
    Все жду новыну, что в ОПе задержан сотрудник кацапстанской разведки с позывным Козырь. Чё-то все нету и нету. Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5848
  • Igor Budnik b2adf589
    Или убит при поытке к бегству
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