Із загиблим від зазнаних на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем простяться завтра в Новограді-Волинському. ФОТО
1 2580
Завтра, 13 серпня, у місті Новоград-Волинський Житомирської області з 12.00 до 14.00 у 31-му гарнізонному Будинку офіцерів відбудеться церемонія прощання з Олексієм Петровичем Кайдановичем (позивний Кардан), 1991 року народження, уродженцем села Федорівка Новоград-Волинського району, старшим солдатом, військовослужбовцем 54-го окремого розвідувального батальйону, який помер 10 серпня у військовому шпиталі в результаті вогнепальних осколкових поранень, що отримав того ж дня під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ в районі селища Новолуганського Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Олексій Кайданович народився 09.01.1991 року.
У складі 30-ї окремої механізованої бригади брав участь у важких боях за Іловайськ. Залишившись у живих після тих страшних для України днів, продовжив службу, з 2017 року перебував у складі 54-го ОРБ.
Поховають Героя у його рідному селі Федорівка. У нього залишилися дружина, син та донька.