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"Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві. ВІДЕО+ФОТО

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У Білій Церкві на Київщині стався конфлікт між поліцейськими. Вони билися прямо біля патрульного автомобіля, а очевидці з багатоповерхівки зняли бійку на відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі zbroya.info.

Зараз деталі конфлікту точно не відомі. На кадрах можна побачити, що один з правоохоронців зчепився з іншим прямо біля патрульного автомобіля, а їхні колеги намагалися вгамувати чоловіків.

У Нацполіції поки не прокоментували бійку правоохоронців. Втім, відомо, що закінчилася перепалка без серйозних травм.

"Куди дзвонити, коли поліція вбиває поліцію? В Білій Церкві зняли рідкісні кадри справжнього правоохоронного тімбілдингу. Йшов 27-й день без Авакова", - іронізують автори повідомлення.

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Йшов 27-й день без Авакова, - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві 01

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Топ коментарі

  • Welle
    Як вони ті всі психологічні тести попроходили при прийомі на службу?
  • Підлога Маккартні
    Горжусь Национальной Патрульной Полицией. Хорошо, что наши налоги идут не хрен знает на шо!!!
  • oleg1966
    Боже,какой стыд! При ЗЕбиле страна превратилась в зоопарк
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