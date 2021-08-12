Махінації чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації: проведені 62 обшуки, сума завданих збитків - $ 57 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сума збитків, завданих акціонерному товариству "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) посадовими особами цього акціонерного товариства, становить $ 57 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Слідчі Нацполіції в ході досудового розслідування встановили: службові особи акціонерного товариства, вступивши в злочинну змову з іншими особами, вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю та без здійснення попередньої оплати. Окрім того, вони уклали договори страхування, у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки. Сума збитків, завдана державній компанії, становить понад 57 мільйонів доларів США", - випливає з повідомлення.

Також нагадується, що викрили неправомірну діяльність посадових осіб ДПЗКУ оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що посадовці корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти.

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"При цьому занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару. В ході слідства поліцейські викрили численні факти реалізації злочинної схеми. Зокрема за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що була значно нижчою за ринкову", - підкреслюють правоохоронці.

На цей час відомо, що протягом січня-травня 2021 року між АТ "ДПЗКУ" укладено зовнішньо-економічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на загальну суму понад 231 мільйон доларів США. А станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених компаній перед державною компанією складає понад 57 мільйонів доларів США.







Також встановлені факти зловживання під час укладення договорів про страхування майна. Посадовці корпорації у змові зі службовими особами комерційних суб’єктів господарювання укладали договори страхування, у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки для державної компанії. За цими фактами слідчі Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, між АТ "ДПЗКУ" та трьома страховими компаніями був укладений договір добровільного страхування майна на загальну суму 2,559 мільярда гривень і сплачено страхову премію в розміру 99,042 мільйона гривень.

"Страховий тариф за вказаним договором становив 3,87% від вартості майна корпорації, що в 3-5 разів перевищує ринковий", - уточнюють в Нацполіції.

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10 та 11 серпня правоохоронці провели 62 обшуки у Києві, на території Волинської, Дніпропетровської, Київської, Рівненської та Одеської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями роботи і проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісних приміщеннях. За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також понад 200 тисяч доларів США.