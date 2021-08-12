Ткаченко закликає поліцію знайти винних у псуванні виставки про допомогу союзників у Другій світовій: "Прихильники "русского мира" в Києві не сплять". ФОТО

Глава МКІП звернувся до Нацполіції з проханням знайти тих, хто порізав і обмалював банери фотодокументальної виставки "Lend-lease. Зброя перемоги" на столичному Подолі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.

"Не минуло і двох місяців після того, як брав участь у відкритті виставки "Lend-lease. Зброя перемоги" на Подолі. А зараз читаю повідомлення, що за цей час банери були 4 рази (!) порізані та обмальовані.



Я розумію, що прихильники "русского мира", а точніше "руської війни" в Києві не сплять. Бо для них нагадування, що "Катюша" була на базі американського "Студебекера", а легендарна "полуторка" – копія "Форда", гірше смерті Сталіна.



Російська пропаганда приховує, наскільки критичною була допомога союзників.



Обурений паплюженням нашої пам’яті. Звертаюся до Нацполіції. Знайдіть винних та притягніть їх до відповідальності", - закликав глава МКІП.

Ткаченко додав, що "наше завдання – постійно нагадувати правду про Другу Світову. Саме для цього і була створена виставка "Lend-lease. Зброя перемоги".





