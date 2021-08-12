Новини Фото • Агресія Росії проти України

Ткаченко закликає поліцію знайти винних у псуванні виставки про допомогу союзників у Другій світовій: "Прихильники "русского мира" в Києві не сплять". ФОТО

8 75144
Глава МКІП звернувся до Нацполіції з проханням знайти тих, хто порізав і обмалював банери фотодокументальної виставки "Lend-lease. Зброя перемоги" на столичному Подолі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.

"Не минуло і двох місяців після того, як брав участь у відкритті виставки "Lend-lease. Зброя перемоги" на Подолі. А зараз читаю повідомлення, що за цей час банери були 4 рази (!) порізані та обмальовані.

Я розумію, що прихильники "русского мира", а точніше "руської війни" в Києві не сплять. Бо для них нагадування, що "Катюша" була на базі американського "Студебекера", а легендарна "полуторка" – копія "Форда", гірше смерті Сталіна.

Російська пропаганда приховує, наскільки критичною була допомога союзників. 

Обурений паплюженням нашої пам’яті. Звертаюся до Нацполіції. Знайдіть винних та притягніть їх до відповідальності", - закликав глава МКІП.

Ткаченко додав, що "наше завдання  – постійно нагадувати правду про Другу Світову. Саме для цього і була створена виставка "Lend-lease. Зброя перемоги".

Ткаченко закликає поліцію знайти винних у псуванні виставки про допомогу союзників у Другій світовій: Прихильники русского мира в Києві не сплять 01
Ткаченко закликає поліцію знайти винних у псуванні виставки про допомогу союзників у Другій світовій: Прихильники русского мира в Києві не сплять 02
Ткаченко закликає поліцію знайти винних у псуванні виставки про допомогу союзників у Другій світовій: Прихильники русского мира в Києві не сплять 03

Топ коментарі

  • EUkozak
    Без помощи США
    жидко обосранная совейская армия
    по сей день сидела бы в сибирских болотах.
    В Украине об этом нужно рассказывать на уровне обучения в школе!
  • Підлога Маккартні
    Так это ж ваши зебилы и обрисовали, помните это? Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят" - Цензор.НЕТ 7041
    Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят" - Цензор.НЕТ 8955
  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Как это по руцки, взять помощь и послать нах.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини