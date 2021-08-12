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Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

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У параді вперше візьмуть участь літаки і вертольоти Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби і ДСНС.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Льотчики відпрацьовують групові польоти в складі загальної повітряної колони на аеродромі "Ніжин".

"Від Національної гвардії України до складу повітряної колони буде залучено 2 літаки Ан-72 та 2 гелікоптери Н225 із повним екіпажем. Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - літак Ан-32П та 3 гелікоптери Н225. Від Державної прикордонної служби України – 2 літаки DA-42. Від Національної поліції України - гелікоптер Н145", - сказано в повідомленні.

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Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 01
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 02
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 03
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 04
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 05
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 06
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 07
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 08

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