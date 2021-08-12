Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

У параді вперше візьмуть участь літаки і вертольоти Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби і ДСНС.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Льотчики відпрацьовують групові польоти в складі загальної повітряної колони на аеродромі "Ніжин".

"Від Національної гвардії України до складу повітряної колони буде залучено 2 літаки Ан-72 та 2 гелікоптери Н225 із повним екіпажем. Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - літак Ан-32П та 3 гелікоптери Н225. Від Державної прикордонної служби України – 2 літаки DA-42. Від Національної поліції України - гелікоптер Н145", - сказано в повідомленні.

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