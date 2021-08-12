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Танк "Оплот" виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня. ФОТО

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Надалі танк використовуватимуть для показів бойових можливостей потенційним замовникам.

Про це повідомили на заводі ім. Малишева, інформує Цензор.НЕТ.

"Участь нового "Опплоту" у параді до Дня Незалежності - велика гордість для нашого колективу, який самовіддано працював на реалізацію поставленої задачі", - зазначив гендиректор заводу Василь Крилас.

Після участі в параді танк "демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам, в тому числі іноземним", повідомили в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

Танк Оплот виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня 01
Танк Оплот виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня 02
Танк Оплот виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня 03
Танк Оплот виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня 04
Танк Оплот виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня 05

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    ЦЕЛЫЙ ТАНК!!!!!! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 7565
    АФИГЕТЬ!!!! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 9508
    ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 7713
  • Панас Стець
    нема Свинарчуків - немає танків... ці речі дуже взаємопов,язані.... - думайте!!!!... цікава собівартість цього танка з і без Свирарчуків.
  • Чайка Київ
    Зелений совок, піпець.
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