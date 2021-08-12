Танк "Оплот" виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня. ФОТО

Надалі танк використовуватимуть для показів бойових можливостей потенційним замовникам.

Про це повідомили на заводі ім. Малишева, інформує Цензор.НЕТ.

"Участь нового "Опплоту" у параді до Дня Незалежності - велика гордість для нашого колективу, який самовіддано працював на реалізацію поставленої задачі", - зазначив гендиректор заводу Василь Крилас.

Після участі в параді танк "демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам, в тому числі іноземним", повідомили в пресслужбі.

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