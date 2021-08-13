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На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Увечері, 12 серпня, в Одесі на території непрацюючого заводу "Лукойл" вщент згоріли відразу шість легкових автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

"12 серпня о 18 годині 36 хвилин до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на території недіючого заводу "Лукойл" сталася пожежа, за адресою Шкодова гора, 1/1. Рятувальники оперативно виїхали на гасіння пожежі. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горять 6-ть автомобілів. Пожежу було ліквідовано о 19 годині 06 хвилин на загальній площі 70 м.кв", - сказано в повідомленні.

Причина та збитки - встановлюються.

На території заводу Лукойл в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС 01

Від ДСНС залучалися 8 одиниць пожежної техніки та 24 рятувальники.

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На території заводу Лукойл в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС 02
На території заводу Лукойл в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС 03
На території заводу Лукойл в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Лукойл? Та не нада было тушить 😆😂👍👌.
  • 5 копійок
    А що вони там робили на непрацюючому підприємстві?
  • Ksenia VB
    москалі палають
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