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Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики. ФОТОрепортаж

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Кількість жертв повеней в північних районах Туреччини досягла 27 осіб: 25 людей загинули в провінції Кастамону, ще двоє - в Синопі.

Такі дані оприлюднило агентство з надзвичайних ситуацій країни 13 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням нагазету Hürriyet Daily News. 

Крім того, в провінції Бартин тривають пошуки зниклого безвісти. Евакуйовано понад 1,3 тис. осіб, поінформувала пресслужба відомства.

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У Кастамоні і Синопі без електрики залишилися понад 200 населених пунктів, зруйновано мости та дороги. Людей евакуювали на вертольотах.

Повені принесли хаос в північні провінції, коли влада оголосила, що лісові пожежі, що вирували в південних прибережних регіонах Туреччини протягом двох тижнів, взятто під контроль.

Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 01
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 02
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 03
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 04
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 05
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 06
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 07
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 08
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 09
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 10

ФОТО: ЕРА

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