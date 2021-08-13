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Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині. ФОТОрепортаж

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Дві плантації нарковмісних рослини виявили оперативники територіального управління боротьби з наркозлочинністю під час проведення аєророзвідки території Костянтинівського району, що на Донеччині. Посіви розташовувалися на території селищ Русін Яр та Степанівка, їх загальна площа становила майже 15 гектарів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікації Нацполіції Донецької області.

Загалом поліцейські нарахували близько 10 мільйонів кущів конопель. Наркопосіви знищено на місці за допомогою спецтехніки та спалено. Відібрані зразки направлено на проведення експертного дослідження.

Наразі поліція встановлює власників посівів. За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Також у Костянтинівці поліцейські, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 310 КК України провели санкціонований обшук за місцем мешкання 44-річного чоловіка. Під час слідчих дій у будинку чоловіка правоохоронці виявили рослини конопель, макову солому, пристрій для куріння канабісу, гвинтівку переобладнану кустарним способом та набої до неї.

Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині 01
Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині 02
Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині 03
Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині 04

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Що ж ви робите? То ж презЕдентська програма "великого залісництва".
  • Makar Baboker
    А зеленский же хотел миллиард посадить !
  • Maksim Perepelitca
    Ай яй яй , ну как же так . ? Нужно позвоніть Баканову , по поводу єтіх чєртєй ! Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 9642 .

    Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 8176 ..
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