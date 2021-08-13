Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі. ФОТО
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У Суворовському районі Одеси сталося ДТП, в результаті якого постраждали двоє дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Одеської області в Telegram.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Семена Палія, скоїв наїзд на неповнолітніх пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці", - сказано в повідомленні.
В результаті аварії в лікарню доставлені 8-річний хлопчик і 14-річна дівчинка.
Деталі події з'ясує слідство.
Фото: патрульна поліція