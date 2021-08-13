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Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі. ФОТО

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У Суворовському районі Одеси сталося ДТП, в результаті якого постраждали двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Одеської області в Telegram.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Семена Палія, скоїв наїзд на неповнолітніх пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці", - сказано в повідомленні.

В результаті аварії в лікарню доставлені 8-річний хлопчик і 14-річна дівчинка.

Деталі події з'ясує слідство.

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Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі 01

Фото: патрульна поліція

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Топ коментарі

  • Орест Орест
    А з чого ви взяли що він це зробив "легко"?
  • Pacersoft Assa
    Детей жаль. Они, как и водитель не виноваты. Ответственность полностью на родителях, которые обязаны были проследить за тем, чтобы чувство самосохранения у детей ассоциировалось с правилами дорожного движения.
  • Mikev V
    "переходили дорогу в неустановленном месте" - может не в предназначенном для этого месте? нужно штрафовать пешеходов, полиция и суды только заинтересованы в подобных ситуациях, водитель для них дойная корова. и даже если закрыть вопрос деньгами, то через год может позвонить новый следователь для возобновления производства...
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