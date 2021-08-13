Громадянин Туреччини, підозрюваний на батьківщині в убивстві, затриманий в Україні, - Нацполіція. ФОТО
1 7410
Співробітники Департаменту міграційної поліції виявили 53-річного громадянина Туреччини, який перебував на території України з порушенням міграційного законодавства.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НПУ.
"Водночас поліцейські встановили, що іноземець перебуває в міжнародному розшуку. Він розшукувався у себе на батьківщині за скоєння вбивства. Згідно із законодавством Турецької Республіки, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 16 років", - наголошується в інформації.
Зараз вирішується питання про екстрадицію фігуранта в країну походження.