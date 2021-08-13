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Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США. ФОТОрепортаж

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13 серпня 2021 в Бердянську відбулося урочисте відкриття пункту базування дивізіону Морської охорони Маріупольського прикордонного загону, побудованого за підтримки США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 01

Сучасний дивізіон Морської охорони Маріупольського загону створено в 2021 році. Він став місцем базування для значної частини корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони, який у 2014 році, під час окупації Росією Автономної Республіки Крим, зайшов у Бердянськ.

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 02
Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 03

У проєкті використано модульний принцип створення інфраструктури містечка, забезпечена його тривала автономність та мобільність із можливістю розгортання на нових позиціях, де це буде доцільно і виправдано.

Радник Посольства США в Україні Кевін Кільєр у своїй промові зазначив, що проєкт міжнародної допомоги з модернізації Морської охорони триває три роки. Ця співпраця включала оновлення приміщень та надання обладнання. Програма (EXBS) витратила у якості технічної допомоги майже 6 млн доларів США при цьому – 4 млн на об’єкти в Маріуполі та Бердянську.

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 04
Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 05

"І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проєктування Центру технічної підтримки в м. Одеса вартістю 12 млн доларів США", - зазначив пан Кільєр.

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Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 06
Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 07
Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 08

"Це буде грандіозна робота із створення сучасних об’єктів для базування і обслуговування корабельно-катерного складу, підготовки, тренування і розміщення персоналу, координаційний центр відстеження надводної обстановки і багато інших складових, включаючи й інтелектуальну. Основним потенціалом Морської охорони є персонал. І в кожному проєкті закладається навчання за сучасними методиками, із залученням кращих фахівців міжнародного рівня",- зазначив керівник Морської охорони Олег Костур.

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 09

Та допомога США в підтримці Морської охорони Держприкордонслужби не обмежується інфраструктурними проєктами та підготовкою персоналу. Найближчим часом за підтримки США очікується оновлення корабельно-катерного складу. "Наступного року ми розпочнемо передачу прикордонникам човнів вартістю майже 12 млн доларів США. Ця передача, окрім човнів, також передбачає надання транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронної діяльності", - наголосив Кевін Кільєр.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    палає за поребриком пердак -
    то значить : все що робиться - все так !
  • Anatoliy Buchenko
    Спитай у американців))) А ти не розумієш, що вся радіотехнічна начинка "контейнерів з кондиціонерами" коштує на порядок більше контернерів? "Іксперди", мля, повилазили...
  • Lev Zavago 2ac59658
    Сегодня самой большой проблемой для ВМФ Украины является отсутствие баз обеспечения. ( Корабли можно и купить, да ставить негде!) Настоящий подарок сделали нам американские друзья! Помогли пограничникам - помогут и флоту ! Спасибо настоящим друзьям!
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