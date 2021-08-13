Троє поліцейських загинули в ДТП на Одещині. ФОТО

Троє співробітників Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області загинули в ДТП в Білогород-Дністровському районі, ще одного правоохоронця травмовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку дорогою з Татарбунарів у Сарату в селі Зоря на службовому автомобілі з'їхали в кювет.

"У результаті троє поліцейських загинули, ще одного травмовано", - наголошується в повідомленні.

Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники і медики.