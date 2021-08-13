Бойовики "ДНР" подарують першокласникам абетку: "Р - это Родина наша Россия". ІЛЮСТРАЦІЇ

Терористи організації "ДНР" приготували для учнів перших класів книгу "Азбука Донбасу". Росію називають батьківщиною, на ілюстрації - чорно-синьо-червоні "прапори" і чоловік у формі і з автоматом.

Про це повідомила співробітниця окупаційної адміністрації Олена Блоха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

На першій сторінці надруковано звернення ватажка терористів Дениса Пушиліна.

"У тебе в руках - "Азбука Донбасу". З нею ти дізнаєшся дорогі для всіх жителів Донецької народної республіки слова - Донбас, Народ, Росія, Саур-Могила, Кальміус. ... Нехай з цієї книги розпочнеться твоє пізнання нашої Великої Батьківщини", - пише він.

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Книга наповнена пропагандою терористів і вихвалянням Росії, яку укладачі "Азбуки" називають "Батьківщиною".

На одній з ілюстрацій зображено чоловіка у військовій формі і з автоматом.

Представниця окупаційної адміністрації заявила, що "Азбуку Донбасу" отримають 3323 дитини.















