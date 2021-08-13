Тарану показали роботизовані платформи для армії. ФОТОрепортаж

Бойові і транспортні роботизовані платформи розроблено для потреб ЗСУ на замовлення Міністерства оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Показ відбувся на базі навчального центру "Десна" ім. Ярослава Мудрого на Чернігівщині. Представники компаній розповіли про свої розробки і продемонстрували їх можливості.

"Під час практичного виконання завдань платформи долали перешкоди на пересіченій місцевості з вантажами, протистояли системам радіоелектронної боротьби, виконували навчально-бойові завдання тощо", - сказано в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що під час показу військові фахівці звернули увагу на недоліки платформ. Після їх виправлення платформи будуть представлені на держвипробування.











