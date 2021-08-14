Оприлюднено імена поліцейських, які загинули в ДТП на Одещині

38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький і 26-річний капітан поліції Олександр Братина загинули 13 серпня в дорожньо-транспортній пригоді в Білогород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

"Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють щирі співчуття сім'ям і близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами", - випливає з повідомлення.

Як зазначалося раніше, троє співробітників Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області загинули в ДТП в Білогород-Дністровському районі, ще один правоохоронець травмований.

За попередньою інформацією, спрямовані у відрядження співробітники Управління карного розшуку по дорозі з Татарбунарів в Сарату в селі Зоря з'їхали на службовому автомобілі в кювет.

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Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.