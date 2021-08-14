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В окупованому Криму знову підтопило Керч. ВІДЕО+ФОТО

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Близько 100 будинків і 200 ділянок на території чотирьох населених пунктів Криму виявилися в зоні підтоплення через дощі, що йдуть на окупованому РФ півострові в останні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Подробности.

"За минулу добу в Керчі випала двомісячна норма опадів - 87 мм. Ослаблення опадів на сході окупованого Криму, де підтопило будинки і почалася евакуація жителів, прогнозували в другій половині ночі, але вже до сьогоднішнього вечора дощ піде з новою силою", - йдеться в повідомленні.

Досі залишаються підтопленими прибудинкові території в селі Красногірка Ленінського району і в Керчі. Тут велика вода розлилася на оптово-роздрібному ринку, рибоконсервному заводі "Залив" і місцевому стадіоні.

Близько 40 приватних будинків в районі вулиці Глухова опинилися під загрозою підтоплення. Проводиться евакуація жителів з підтоплених через дощі районів в пункт тимчасового розміщення.

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В окупованому Криму знову підтопило Керч 01
В окупованому Криму знову підтопило Керч 02

ВІДЕО і ФОТО: Крим.Реалії

Топ коментарі

  • Африкан_Свиридович
    У Бога однозначно є почуття гумору)) Просили воду - отримайте!
  • валерий коренев 41e3634f
    Даже природа отторгает кацапскую нечисть!!!!!!
  • Andy Jumeirach
    води там кожная краплина -
    ще раз нагадує усім,
    що Крим - навіки Україна !
    а Україна - завжди Крим !
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