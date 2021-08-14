В окупованому Криму знову підтопило Керч. ВІДЕО+ФОТО

Близько 100 будинків і 200 ділянок на території чотирьох населених пунктів Криму виявилися в зоні підтоплення через дощі, що йдуть на окупованому РФ півострові в останні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Подробности.

"За минулу добу в Керчі випала двомісячна норма опадів - 87 мм. Ослаблення опадів на сході окупованого Криму, де підтопило будинки і почалася евакуація жителів, прогнозували в другій половині ночі, але вже до сьогоднішнього вечора дощ піде з новою силою", - йдеться в повідомленні.

Досі залишаються підтопленими прибудинкові території в селі Красногірка Ленінського району і в Керчі. Тут велика вода розлилася на оптово-роздрібному ринку, рибоконсервному заводі "Залив" і місцевому стадіоні.

Близько 40 приватних будинків в районі вулиці Глухова опинилися під загрозою підтоплення. Проводиться евакуація жителів з підтоплених через дощі районів в пункт тимчасового розміщення.

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