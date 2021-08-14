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Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

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В аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max вартістю близько 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників і митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Сучасні гаджети пасажири рейсу з м. Дубай поклали в валізи і ручну поклажу. Всього в багажі українців 1991 і 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких досягає 1 мільйона гривень", - сказано в повідомленні.

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Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ 01
Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ 02

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

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Топ коментарі

  • Mosquito
    Теперь жены и детки таможенников будут с новенькими айфонами.
  • Antonio Stradivari ac63a98f
    Дело по роттердаму закрыли с формулировкой - нет пострадавших,здесь тоже пострадавших нет,почему имущество отбирают?
  • Green sheet
    Какой ужосссс!!! Они что не знали что можно только миллиарды, лес и руду вывозить с Украины?
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