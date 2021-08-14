Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС. ФОТОрепортаж

13 серпня в Литву прибув гуманітарний вантаж з України, призначений для посилення охорони кордонів Литовської Республіки від нелегальних мігрантів. 14 серпня вантаж розмитнили і вивантажили.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

На литовському кордоні вантажівки та співробітників ДСНС, які їх супроводжували, зустрів Посол України у Литві Володимир Яценківський. 14 серпня вантаж розмитнили та вивантажили.

Нагадаємо: більше 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися 12 серпня із України до Литви. Це - перший етап допомоги з трьох запланоаних, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів.

Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

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Вантаж супроводжує група співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.





