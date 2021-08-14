Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
На литовському кордоні вантажівки та співробітників ДСНС, які їх супроводжували, зустрів Посол України у Литві Володимир Яценківський. 14 серпня вантаж розмитнили та вивантажили.
Нагадаємо: більше 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися 12 серпня із України до Литви. Це - перший етап допомоги з трьох запланоаних, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів.
Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.
Вантаж супроводжує група співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.