Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 14 серпня, під Офісом Президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його інформацією, сутички мітингувальників з правоохоронцями почалися після того, як колону Нацкорпусу попередили про необхідність пройти перевірку.
За інформацією глави департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на небезпечні предмети.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук