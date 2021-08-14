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Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 14 серпня, під Офісом Президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його інформацією, сутички мітингувальників з правоохоронцями почалися після того, як колону Нацкорпусу попередили про необхідність пройти перевірку.

За інформацією глави департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на небезпечні предмети.

Також читайте: Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ

Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 01
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 02
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 03
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 04
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 05
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 06
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 07
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 08
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 09
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 10
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 11
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 12
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 13
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 14
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 15
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 16
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 17
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 18
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 19
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 20
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 21
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 22

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Хм e927b159
    Фотки хорошие, да и дело праведное, зеленое говно в стойло ставить надо, но, это нацжоны, которым веры нет!
  • Хм e927b159
    Своєму розуму та Збройним силам України.
  • Не один из 73%
    Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7207
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