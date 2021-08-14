Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 серпня, під Офісом Президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його інформацією, сутички мітингувальників з правоохоронцями почалися після того, як колону Нацкорпусу попередили про необхідність пройти перевірку.

За інформацією глави департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на небезпечні предмети.

Також читайте: Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ













































ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук