Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський. ФОТОрепортаж
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Зараз представники Нацкорпусу, що прийшли під будівлю Офісу Президента України з акцією "Зупинимо капітуляцію" і влаштували там зіткнення з правоохоронцями, вишикувалися в колону і вирушили на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, за даними на 15.00 колона рухається до вул. Грушевського в супроводі правоохоронців.
ФОТО: Олег Богачук