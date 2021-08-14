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Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський. ФОТОрепортаж

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Зараз представники Нацкорпусу, що прийшли під будівлю Офісу Президента України з акцією "Зупинимо капітуляцію" і влаштували там зіткнення з правоохоронцями, вишикувалися в колону і вирушили на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, за даними на 15.00 колона рухається до вул. Грушевського в супроводі правоохоронців.

Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 01
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 02
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 03
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 04
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 05
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 06
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 07
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 08
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 09
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 10
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 11
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 12
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 13
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 14

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ФОТО: Олег Богачук

Топ коментарі

  • Alex Tom
    Арсен Борисович почав кошмарити нелоха?
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    наша **** поехала к ***** перед встречей с зелеп@дором ..дембельский аккорд ...как же мне стыдно перед тобой,Украина
  • VOLVO XC 70
    Вова живёт на госдаче Конче причем тут квартира на Грушевского?
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