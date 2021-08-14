Вищий антикорупційний суд за перше півріччя у справах НАБУ засудив 19 осіб до ув'язнення. ІНФОГРАФІКА
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Від початку року у справах НАБУ і САП 19 осіб отримали покарання у вигляді позбавлення волі, а щодо 14 з них вироки вже набули чинності.
Більшість із засуджених визнані винними в скоєнні злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою, зазначається в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Крім позбавлення волі, ВАКС конфіскував все належне майно суддів Малиновського райсуду Одеси та Господарського суду Одеської області. До останнього також застосовано спеціальну конфіскацію — в дохід держави звернено 250 тис. грн. А також конфісковано автомобіль ексдиректора ВАТ "Кіровоградгаз", засудженого за розтрату 8,6 млн грн", - зазначається в повідомленні.
Всього за час роботи НАБУ понад 300 обвинувальних актів щодо майже 600 осіб направлені до суду.