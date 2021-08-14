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Вищий антикорупційний суд за перше півріччя у справах НАБУ засудив 19 осіб до ув'язнення. ІНФОГРАФІКА

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Від початку року у справах НАБУ і САП 19 осіб отримали покарання у вигляді позбавлення волі, а щодо 14 з них вироки вже набули чинності.

Більшість із засуджених визнані винними в скоєнні злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою, зазначається в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Крім позбавлення волі, ВАКС конфіскував все належне майно суддів Малиновського райсуду Одеси та Господарського суду Одеської області. До останнього також застосовано спеціальну конфіскацію — в дохід держави звернено 250 тис. грн. А також конфісковано автомобіль ексдиректора ВАТ "Кіровоградгаз", засудженого за розтрату 8,6 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Всього за час роботи НАБУ понад 300 обвинувальних актів щодо майже 600 осіб направлені до суду.

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Вищий антикорупційний суд за перше півріччя у справах НАБУ засудив 19 осіб до увязнення 01
Вищий антикорупційний суд за перше півріччя у справах НАБУ засудив 19 осіб до увязнення 02

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Топ коментарі

  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    ну не поверю что с судей смогли наскребли только 250 тыс. грн - анекдот
  • хужє не будєт
    у Кривому покінчила з життям літня подружня пара.
    Йому - 84, їй - 83.
    Основна версія - через борги.
    Питання. Де всі ті зрадойоби, які раніше ******* ******* історії про піввареника, про пів таблетки, про тарифний геноцид, про гірше вже не буде?
    Чого ******* позакривали, уйобки?
  • Максим Бондаренко b802a304
    А реально сидять скільки?
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