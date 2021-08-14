Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТО

За фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ЗМІ невідомими під час проведення акції біля Офісу Президента відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Відділу комунікації поліції Києва.

"Під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків перешкоджала професійній діяльності одного із представників ЗМІ та побили його. Наразі поліцейські встановлюють осіб зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Увага! У відео містяться сцени насильства, не рекомендується дивитися особам, що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою.

До Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження.

Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення причетних осіб.

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Видання Букви уточнює, що на їхнього кореспондента Олександра Кужельного напали.

"Під час акції, за словами Олександра Кужельного, невідомий у балаклаві підійшов до нього, спитав, що він тут робить, та в імперативній формі переконував піти. Після цього інциденту кореспондент вирішив поводитися обережніше і швидко залишити місце після того, як акція завершиться. Однак після завершення акції його наздогнала група осіб, що в агресивній формі вимагала видалення фотографій, зроблених кореспондентом Букв, та застосувала проти нього силу", - повідомили у виданні. Чоловікові завдали кілька ударів. Внаслідок нападу фотокореспондент зазнав тілесних ушкоджених — численні синці, подряпини, садна.





Нагадаємо, глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.