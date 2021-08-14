Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА. ФОТОрепортаж
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У Святогірську Донецької області завершується зведення госпіталю для учасників АТО/ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.
Зазначається, що медичний заклад має 180 ліжок, де можуть проходити лікування хворі. Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу стане реабілітація учасників АТО/ООС. У відділенні працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики.
"У Святогірську завершується будівництво госпіталю для учасників АТО/ООС. Об'єкт зводять в рамках президентської програми "Велике будівництво", -йдеться в повідомленні.