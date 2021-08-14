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Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА. ФОТОрепортаж

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У Святогірську Донецької області завершується зведення госпіталю для учасників АТО/ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Зазначається, що  медичний заклад має 180 ліжок, де можуть проходити лікування хворі. Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу стане реабілітація учасників АТО/ООС. У відділенні працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики.

"У Святогірську завершується будівництво госпіталю для учасників АТО/ООС. Об'єкт зводять в рамках президентської програми "Велике будівництво", -йдеться в повідомленні.

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Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 01
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 02
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 03
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 04

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Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 05
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 06
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 07
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 08
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 09

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Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 10
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 11

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Есть и хорошие новости

    Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7146
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Я очень надеюсь что это не пиар... Хлопцам действительно нужны такие объекты... Не хочу видеть новостей про очередной тупой пиар зеленой власти...
  • Койот Восточноукраинский
    Що ви несете? Святогiрськ здравниця на 15-20 тисяч місць. Чудові умови і бійцям не далеко. Частини стоять у Бахмуті, Костянтинівна, Краматорську.
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