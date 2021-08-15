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Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція. ФОТО

11 92014
Автомобіль Fiat з'їхав з дамби в річку в Городищі Черкаської області. Поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду близько третьої години дня 14 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Черкаської області.

На місці події співробітники поліції з'ясували, що водій автомобіля Fiat не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини на дамбі, після чого автомобіль потрапив у водойму.

Внаслідок аварії 35-річний водій і 40-річний пасажир загинули на місці. Обидва чоловіки жителі міста Черкаси. Інший пасажир - 36-річний місцевий житель не постраждав.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція 01

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция - Цензор.НЕТ 2630
  • Alex Newman
    Білецький, каже,що його відморозки вибачилися і понесли покарання. Але у кримінального кодексу інша точка зору, за побиття журналіста організованою групою осіб під час здійснення ним професійної діяльності від 7 до 14 років позб волі. Тому конфлікт буде вирішено років за 7.
  • Propan
    Алекс, а что ты такой активный тут про аварию новость. А размещать потрет Бандери с абзацем русского текста, это не глупо это палево. Степан якщо б встав з могили повісив би тебе на гілляці, як запроданця)
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