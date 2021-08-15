Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

На Говерлі тривають пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи і заблукав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"14 серпня, близько 19:05, під час підйому групи туристів у складі 6 осіб з м.Коломия зеленим маршрутом на г. Говерла, поблизу смт Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 р.н.", - випливає з повідомлення.

"Станом на 6.00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створено 7 пошукових груп, які обстежують місцевість за певними зонами і секторами. Опадів у цій місцевості немає, температура повітря близько 12 градусів тепла", - зазначено в ранковому зведенні ДСНС.

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Загалом до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:

- ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 одиниць техніки (з них 1 квадрокоптер);

- Нацполіція - 37 осіб, 4 одиниці техніки та 1 собака;

- НГУ - 30 осіб і 2 одиниці техніки;

- ЗСУ - 11 осіб;

- волонтери - 13 осіб і 2 одиниці техніки;

- працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб і 1 одиниця техніки.

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Також підкреслюється, що на місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.