Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу. ФОТО

Поліція Івано-Франківської області розшукує жителя м. Коломия Стефанціва Олексія Любомировича, 2015 року народження. Хлопчик вдень 14 серпня загубився під час сходження на гору Говерла і досі місце його перебування невідоме.