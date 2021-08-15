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Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу. ФОТО

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Поліція Івано-Франківської області розшукує жителя м. Коломия Стефанціва Олексія Любомировича, 2015 року народження. Хлопчик вдень 14 серпня загубився під час сходження на гору Говерла і досі місце його перебування невідоме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком", - підкреслюють правоохоронці.

Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу 01

Нацполіція закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місцезнаходження хлопчика, негайно звертатися до правоохоронців.

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Топ коментарі

  • elena kosakovskaya
    Хоть бы нашли живым и здоровым, дите не виновато что родители бараны.
  • q4ma
    Зелена футболка та камуфляжні штани... Саме ті кольори, які можна здалеку помітити в карпатах ... Батьки добре підготувалися до походу на Говерлу.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Если родители за ЗЕленского голосовали то проще нового сделать!

    Тю, це ж теж "новиє ліца")
    - Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
    - За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
    - Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
    - Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
    - ???
    - Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
    - ???????
    - Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
    - ????????????? !!!!!!!!!!
    - Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
    - (вжуххх!) ...
    - Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
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