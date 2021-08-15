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На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналістка Рінгіс. ФОТО

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В районі Микільської слобідки, в історичній місцевості Києва, де раніше вже вирували гучні скандали навколо спроб незаконної забудови, знову з'явилася будівельна техніка.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналістка, жителька Микільської слобідки Анастасія Рінгіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще у 2019 цю забудову визнали незаконною, а жителям Микольської слобідки пообіцяли на цьому місці парк. Але ось знов з‘явився якійсь сміливий забудовник, тестує нашу громаду на здатність об‘єднатися і знести знов будівельну техніку. Питання до мера, хто гвалтує наш беріг Віталій Кличко?", - зазначила вона.

На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову зявився сміливий забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналістка Рінгіс 01

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Топ коментарі

  • Sashko Pavliuk
    ПОКИ ЩО ? Та вже Києв зник за тими "свічками".
    Зневажаю тих, хто купує житло у тих "свічках". Понаєхавша жлобота.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Смєлий застройщік, смєлий прєзвдєнт і навіть смєлий один завгосп - їх всіх роєднує бажання протестувати терпоячість наріду. Цікаво, що пки що це у них виходить.
  • Sophia-Maria Duglass
    Там рядом главный собор УГКЦ . Он очень красивый. Должен был смотреться с правого берега
    НО АГЕНТЫ ФСБ вдруг протянули проект двух высоток ( их видно хорошо ) на берегу и частично закрыли главный собор Украины УГКЦ
    И НИКТО ( ни СБУ, ни ГРУ) не заинтересовался этим фактом
    И журналистов этот нюанс не интересует - ОЛИГАРХИ не разрешают такие материалы в сми
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