На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналістка Рінгіс. ФОТО
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В районі Микільської слобідки, в історичній місцевості Києва, де раніше вже вирували гучні скандали навколо спроб незаконної забудови, знову з'явилася будівельна техніка.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналістка, жителька Микільської слобідки Анастасія Рінгіс, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще у 2019 цю забудову визнали незаконною, а жителям Микольської слобідки пообіцяли на цьому місці парк. Але ось знов з‘явився якійсь сміливий забудовник, тестує нашу громаду на здатність об‘єднатися і знести знов будівельну техніку. Питання до мера, хто гвалтує наш беріг Віталій Кличко?", - зазначила вона.