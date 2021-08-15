У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 серпня, о 08:55 стався вибух у квартирі, розташованій на першому поверсі двоповерхового житлового будинку в місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Наразі обставини і причина події встановлюються.

При цьому повідомляється, що внаслідок вибуху виникла пожежа, після локалізації якої в зазначеній квартирі виявлено тіла двох осіб. Дані щодо загиблих встановлюються. Рятувальники вживають заходів з ліквідації займання.

Водночас у пресцентрі ДСНС Дніпропетровщини повідомили про пожежу в багатоквартирному будинку, розташованому по вулиці Шмідта в Центральному районі міста Дніпро.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі, розташованій на першому поверсі 2-поверхового житлового будинку. В приміщенні, де була обладнана кухня, горіли домашні речі і меблі на площі 10 кв.м. Всередині приміщення пожежники виявили тіла загиблих чоловіка і жінки 1980 і 1961 років народження", - випливає з повідомлення.

Пожежу було локалізовано о 09:01, а о 9:31 - ліквідовано.











