Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві. ФОТО
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Увечері 14 серпня на вулиці Зодчих у Києві чоловік із кинджалом напав на бригаду медиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ оперативний".
Медиків викликала мати чоловіка. Вона повідомила, що у нього сильний напад, "з рота йде піна".
На виклик прибула бригада - лікар і двоє фельдшерів. Однак чоловік зустрів їх зі зброєю в руках. Один із фельдшерів зміг відштовхнути хворого і вони втекли вниз. Чоловік кинувся навздогін, на вулиці знайшов каміння і почав кидати його в машину швидкої. Судячи з фото з місця подій, він побив в автомобілі скло.
Поліція прибула через 20 хвилин, але нападник утік. Пізніше він повернувся додому, мов й не було нічого. Там його і затримали.
Стверджується, що нападник постійно вживає алкоголь.