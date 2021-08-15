Старший сержант поліції Кустов загинув від ножового поранення, якого зазнав під час обслуговування виклику на Херсонщині, - Нацполіція (оновлено)

Вранці 15 серпня старший сержант поліції сектора реагування патрульної поліції Каховського відділу поліції Олексій Кустов зазнав ножового поранення, прибувши на місце виклику. Від отриманих ушкоджень він помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

"Колектив поліції Херсонщини висловлює щирі співчуття родині поліцейського сектора реагування патрульної поліції Каховського відділу поліції старшого сержанта поліції Олексія Кустова у зв'язку з його передчасною смертю. Сьогодні вранці він загинув від ножового поранення, якого зазнав під час обслуговування виклику", - сказано в повідомленні.

Пізніше в Нацполіції уточнили, що подія відбулася в с.Веселе Новокаховської міської громади. Ножового поранення також зазнав представник служби "103".

"Близько 7.00 на номери "102" і "103" зателефонувала мешканка с. Веселе. Жінка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби. Також мати повідомила, що встигла замкнути сина в літній кухні. За вказаною адресою прибули екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції і швидка допомога. Однак, коли поліцейський і медпрацівник зайшли у двір, хворий чоловік, зламавши двері, з ножем у руках вибіг назовні і завдав ножові поранення фельдшеру і 43-річному старшому сержанту поліції. На жаль, поліцейський від поранення, якого зазнав, дорогою до лікарні помер. Загрози життю медпрацівника немає", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється також, що зловмисника було роззброєно бійцями роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу. Зараз його затримано в порядку с.208 Кримінального кодексу України.

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