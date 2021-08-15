Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

15 серпня в 4:33 у Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 11-му поверсі 14-поверхового будинку по вулиці Грушевського, 52 в Одесі. На місце події було направлено 12 одиниць техніки і 38 рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається також, що о 5:17 пожежники повністю ліквідували пожежу на площі 30 м.кв. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуйовано 19 мешканців будинку. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

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